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Tesla має намір розпочати виробництво електромоторів для літаків

Фото: Tesla має намір розпочати виробництво електромоторів для літаків (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Tesla подала заявку до патентного бюро США на новий товарний знак. З неї випливає, що виробник електромобілів планує випускати електродвигуни для літаків та човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Tesla розширює свою торгову марку, щоб продавати електродвигуни "не для наземних транспортних засобів". У заявці компанії під це визначення включені двигуни для літаків, мотори для човнів і електродвигуни для іграшок.

У заявці Tesla зазначає, що на даний час не використовує товарний знак для цих категорій, але компанія має намір використати його у майбутньому.

Раніше ми писали, що американська компанія Tesla мільярдера Ілона Маска відкликає понад 320 тисяч автомобілів у США через виявлені проблеми із задніми ліхтарями.

Також нагадаємо, раніше Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблеми зі склопідйомниками.

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