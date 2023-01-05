Tesla має намір розпочати виробництво електромоторів для літаків

Компанія Tesla подала заявку до патентного бюро США на новий товарний знак. З неї випливає, що виробник електромобілів планує випускати електродвигуни для літаків та човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek .

Tesla розширює свою торгову марку, щоб продавати електродвигуни "не для наземних транспортних засобів". У заявці компанії під це визначення включені двигуни для літаків, мотори для човнів і електродвигуни для іграшок.

У заявці Tesla зазначає, що на даний час не використовує товарний знак для цих категорій, але компанія має намір використати його у майбутньому.