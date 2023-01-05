Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов

Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek .

Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены моторы для самолетов, лодочные моторы и электродвигатели для игрушек.

В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем.