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Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов

Фото: Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek.

Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены моторы для самолетов, лодочные моторы и электродвигатели для игрушек.

В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем.

Ранее мы писали, что американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 тысяч автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями.

Также напомним, ранее Tesla отзывала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками.

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