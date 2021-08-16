ТЭС заключают контракты на импорт угля на весь отопительный сезон, - эксперт

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего советника министра энергетики, эксперта Сергея Чеха.

"Поставка угля на ТЭС зависит от объема добычи и платежеспособности станций для его закупки по импорту. Сейчас импортировать уголь - это правильное решение и ТЭС усилено просчитывают перспективы поставок вплоть до апреля",- сообщил эксперт.

Ранее компания ДТЭК сообщила о заключении договоренности о поставке 350 тыс. тонн угля из Польши до января 2022 года включительно.

Также идут переговоры о заключении долгосрочного контракта на поставку угля из Казахстана.