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ТЕС укладають контракти на імпорт вугілля на весь опалювальний сезон, - експерт

Автор: Наталія Гурковська

Генеруючі компанії, які володіють тепловими електростанціями, почали активно контрактувати імпортне вугілля для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього радника міністра енергетики, експерта Сергія Чеха.

"Постачання вугілля на ТЕС залежить від обсягу видобутку і платоспроможності станцій для його закупівлі за імпортом. Зараз імпортувати вугілля - це правильне рішення і ТЕС посилено прораховують перспективи поставок аж до квітня", - повідомив експерт.

Раніше компанія ДТЕК повідомила про укладення домовленості про постачання 350 тис. тонн вугілля з Польщі до січня 2022 року включно.

Також йдуть переговори про укладення довгострокового контракту на поставку вугілля з Казахстану.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

За минулі вихідні запаси вугілля на ТЕС збільшилися на 22400 тонн (3,1%).

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ТЕС