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За выходные запасы угля выросли более чем на 3%, - Минэнерго

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 13:20
За выходные запасы угля выросли более чем на 3%, - Минэнерго Фото: за выходные запасы угля выросли (sfs.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на складах тепловых электростанций за выходные (13-16 августа) выросли на 3,1% до 763,3 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

Прирост запасов угля за субботу-воскресенье составил 22 900 тонн, что стало рекордом с начала лета.

Больше всего угля на выходных поступило на Кураховскую, Запорожскую и Бурштынскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").

Суточные поставки угля на украинские ТЭС достигли 60 тыс. тонн при потреблении 44 тыс. тонн.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. тонн. Первые партии должны потупить на текущей неделе.

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