ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона
"ДТЭК Энерго" начала импорт угля из Польши и Казахстана. Также компания проводит переговоры о поставках с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы, фактически, уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судебных партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в ближайшее время", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.
"В приоритете "ДТЭК Энерго", как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже не смотря на кризисные условия, которые сложилась на рынке электроэнергии", - подчеркнули в компании.
Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета.
Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля за сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").