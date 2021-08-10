ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

"ДТЭК Энерго" начала импорт угля из Польши и Казахстана. Также компания проводит переговоры о поставках с США.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы, фактически, уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судебных партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в ближайшее время", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.

"В приоритете "ДТЭК Энерго", как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже не смотря на кризисные условия, которые сложилась на рынке электроэнергии", - подчеркнули в компании.

