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ТЭС улучшили динамику поставок угля, - "Укрэнерго"

Автор: Наталия Гурковская

Динамика наполнения складов ТЭС углем за неделю улучшилась, срабатывания запасов сократилось до 1,7% за неделю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение системного оператора НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс. тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа - 490 тыс. тонн)", - сообщили в госкомпании.

По сравнению с предыдущей неделей темпы износа угля улучшились с 2,6% до 1,7%, отметили в "Укрэнерго".

"За последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн", - отметили в госкомпании "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.

Напомним, в августе среднесуточный объем поставок угля на все украинские ТЭС - частные и государственные - увеличился на 11,5% до 48 тыс. тонн/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн.

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Укрэнерго