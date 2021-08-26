ТЭС улучшили динамику поставок угля, - "Укрэнерго"

"По состоянию на утро 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля, что на 1,7% меньше, чем на начало предыдущей недели (16 августа - 763 тыс. тонн). В то же время увеличились запасы газового угля по сравнению с началом предыдущей недели - на 2,2% до 501 тыс. тонн (16 августа - 490 тыс. тонн)", - сообщили в госкомпании.

По сравнению с предыдущей неделей темпы износа угля улучшились с 2,6% до 1,7%, отметили в "Укрэнерго".

"За последние три дня запасы газового угля увеличились на 33,2 тыс. тонн", - отметили в госкомпании "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отметили, что в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2 раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа.