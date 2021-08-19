ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши для прохождения отопительного сезона

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию ​​"Добротвор" (Львовская обл.), После чего он сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС", - сообщили в компании.

Планируется, что такие поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.

Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно. Оно предназначено для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго", в частности, поколений "ДТЭК Западэнерго", чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.

"ДТЭК Энерго" всегда действует в интересах Украины, поэтому для компании крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом. Из-за повышенной нагрузки на теплоэлектростанции, угля надо больше, чем планировали. Поэтому кроме приоритетной добычи украинского угля, "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши, Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставки топлива с поставщиками из США", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.

По состоянию на 19 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 531 тыс. тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.