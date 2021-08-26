ТЕС покращили динаміку поставок вугілля, - "Укренерго"

"Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня - 763 тис. тонн). Водночас збільшилися запаси газового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня - на 2,2% до 501 тис. тонн (16 серпня - 490 тис. тонн)", - повідомили в держкомпанії.

У порівнянні з попереднім тиждень темпи спрацювання вугілля поліпшилася з 2,6% до 1,7%, зазначили в "Укренерго".

"За останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн", - наголосили в держкомпанії "Укренерго".

В "Укренерго" зазначили, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.