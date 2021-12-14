ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ при нехватке угля. Кабмин готовит решение

"Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточности деятельности по производству электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях в случае использования ими в качестве топлива 100% природного газа (на период отсутствия в достаточном количестве запасов угля на складах производителей)" - говорится в проекте документа.

Разработать механизм перехода ТЭЦ и ТЭС на газ поручено Минэнерго, НКРЭКУ, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго"

Что говорят в Министерстве энергетики

Распоряжение вводится в целях бесперебойного отопительного сезона. В то же время, услуга по закупке газа будет происходить только в случае необходимости.

"Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент", - пояснил первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

Уже в декабре в Украине ожидается доставка импортного угля весом 1 млн. 950 тыс. тонн, а запланированное потребление ожидается на уровне около 1,7 млн. тонн.

"Мы не хотим допустить ситуацию, которая была в прошлом году, когда "Центрэнерго" использовал газ для производства электрической энергии и не имел средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы, потому что не было предусмотрено соответствующего механизма", - добавил Власенко.