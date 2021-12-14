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ТЕС і ТЕЦ можуть перевести на газ при нестачі вугілля. Кабмін готує рішення

Автор: Юрій Дощатов

Кабінет Міністрів доручить профільним органам виконавчої влади та енергокомпаніям забезпечити можливість переходу ТЕС і ТЕЦ з вугілля на 100% використання газу. Відповідний проект розпорядження планується прийняти на засіданні Кабінету Міністрів 15 грудня.

Згідно з документом, який є в розпорядженні РБК-Україна, перехід на газ буде проводитися при нестачі вугілля в період до 15 квітня 2022 року.

"Вжити заходів щодо забезпечення безпеки поставок електроенергії та беззбитковості діяльності з виробництва електроенергії на теплоелектростанціях і теплоелектроцентралях у разі використання ними в якості палива 100% природного газу (на період відсутності в достатній кількості запасів вугілля на складах виробників)" - йдеться в проекті документа.

Розробити механізм переходу ТЕЦ і ТЕС на газ доручено Міненерго, НКРЕКП, НАК "Нафтогаз України" і "Укренерго"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на складах України відзначають низькі запаси вугілля.

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