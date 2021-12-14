В Офисе президента рассказали, какая сейчас ситуация с углем в Украине

На складах Украины сейчас низкие запасы угля . Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ростислава Шурмы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По его словам, 450 тысяч тонн угля хранятся на складах тепловых электростанций и еще 150 тысяч тонн - в портах.

"Это обусловлено двумя причинами. Первая – это мировой кризис, возникший полгода назад, когда был глобальный дефицит угля по всему миру. Вторая – это агрессивное поведение России, которая заблокировала поставки железнодорожным путем из стран, из которых мы могли импортировать. Казахстан мог поставлять до 500 тысяч тонн ежемесячно", - объяснил Шурма.

По его словам, добываемого в Украине объема угля сейчас достаточно для того, чтобы обеспечивать работу энергосистемы, учитывая атомную энергетику, гидроэнергетику и зеленую энергетику.

"Чтобы обновлять эти склады, мы будем импортировать ежемесячно от 6 до 10 кораблей. На сегодняшний день, 2 корабля разгружают, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря. К концу этого года на складах будет по меньшей мере 800 тонн угля", - сказал Шурма.