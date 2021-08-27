ТЭС ДТЭК и "Центрэнерго" начнут импорт угля из США

Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы. Объем угля будет распределен равными частями (по 37,5 тыс. тонн) для нужд ТЭС частной и государственной генераций.

"Вскоре Украина войдет в отопительный сезон, и наша общая задача - пройти его стабильно, чтобы украинцы были со светом и теплом. Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеева.

В "Центрэнерго" отметили, что стабильность работы энергосистемы - первый приоритет.

"Дополнительные запасы угля позволят нам спокойно пройти через отопительный сезон, без необходимости использования газа или импорта электроэнергии", - добавили в компании.

Для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения шахт ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля. потребностей генерации топливом, за 7 месяцев 2021 года на шахтах ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн газового угля.