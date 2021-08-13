ДТЭК импортирует 320 тысяч тонн угля из Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Контракт заключен с угледобывающим предприятием Bogdanka, предусматривающим поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 года.

Отгрузка первой партии продукции ожидается уже на следующей неделе. Уголь будет на ТЭС "ДТЭК Западэнерго".

"ДТЭК всегда действует в интересах Украины, поэтому для нас крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом. Один из ее важных элементов - своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду и обеспечения на складах ТЭС необходимого количества топлива для бесперебойной работы генерации и маневренных мощностей в целом", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

По его словам, импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы.

"Украинский уголь является нашим ключевым приоритетом, но из - за повышенной нагрузки на наши ТЭС в июле мы вынуждены искать дополнительные источники топлива", - добавил Салеев.

За 7 месяцев 2021 года шахты ДТЭК увеличили добычу угля до 10 млн тонн.

По состоянию на 12 августа на складах ТЭС ДТЭК находится около 480 тысяч тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.

Ранее компания сообщила о планах импорта угля из Казахстана и США. В компании отметили, что обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен и, таким образом, найти необходимые ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду.