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ТЕС ДТЕК і "Центренерго" почнуть імпорт вугілля з США

Автор: Наталія Гурковська

Компанії "ДТЕК Енерго" та державна "Центренерго" домовилися про поставку 75 тис. тонн вугілля із США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний прес-реліз компаній.

Судно з паливом прибуде до України в найближчі місяці. Об’єм вугілля буде розподілена рівними частинами (по 37,5 тис. тонн) для потреб ТЕС приватної та державної генерацій.

"Незабаром Україна увійде в опалювальний сезон, і наша спільна задача - пройти його стабільно, щоб українці були зі світлом і теплом. Забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

У "Центренерго" зазначили, що стабільність роботи енергосистеми - перший пріоритет.

"Додаткові запаси вугілля дозволять нам спокійно пройти через опалювальний сезон, без необхідності використанні газу або ж імпорту електроенергії", - додали в компанії.

Для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення потреб генерації паливом, за 7 місяців 2021 року на шахтах ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн газового вугілля.

Як повідомлялось, крім пріоритетного видобутку українського вугілля, "ДТЕК Енерго" почала його імпорт з Польщі. 19 серпня перша партія польського вугілля уже надійшла в Україну. Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із Казахстану.

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ТЕС