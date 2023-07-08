На ТЕС у Донецькій області впав дах: є загиблий та постраждалі

"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки", - сказано у повідомленні.

Через надзвичайну подію загинула одна людина, ще двоє вважаються зниклими, троє отримали травми, їх відправили до лікарні.

Наразі відбувається розбір завалів. Причини події встановлюються.

Обстріли енергетичних об'єктів

Російські окупанти продовжують обстрілювати об'єкти електроенергії України. Так, наприкінці травня загарбники обстріляли ТЕС, внаслідок чого вона припинила роботу.

Наймасовіших обстрілів об'єкти енергетики України зазнали восени-взимку 2022 року. Тоді було введено погодинні відключення світла. При цьому українцям радять готуватися до вимкнень вже цього літа, адже потужності в енергосистемі замало.

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