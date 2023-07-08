На ТЭС в Донецкой области упала крыша: есть погибший и пострадавшие

"На ТЭС в Донецкой области, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам, произошел несчастный случай - упала крыша котлотурбинного цеха, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки", - сказано в сообщении.

Из-за происшествия погиб один человек, еще двое считаются пропавшими, трое получили травмы, их отправили в больницу.

Сейчас идет разбор завалов. Причины происшествия устанавливаются.

Обстрелы энергетических объектов

Российские оккупанты продолжают обстреливать объекты электроэнергии Украины. Так, в конце мая захватчики обстреляли ТЭС, в результате чего она прекратила работу.

Самым массовым обстрелам объекты энергетики Украины подверглись осенью-зимой 2022 года. Тогда были введены повременные отключения света. При этом украинцам советуют готовиться к отключениям уже этим летом, ведь мощности в энергосистеме маловато.

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