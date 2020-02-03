Теряя влияние: удержит ли Зеленский контроль над Радой

Верховная рада образца февраля 2020 года заметно отличается от себя же самой времен начала работы. В первые недели сентября парламент работал в пресловутом "турборежиме", интенсивно заседая с утра до вечера и принимая сотни решений без особых дискуссий и размышлений.

Многие из принятых тогда законопроектов были разработаны самими депутатами еще во время избирательной кампании или на стратегической сессии "слуг народа" в Трускавце. Но главным и, по сути, единственным центром принятия решений был Офис президента. Кабмин и парламент лишь должны были эти решения реализовывать.

Потому когда Владимир Зеленский в начале сентября на совещании публично раздал Верховной раде и правительству ряд поручений, с конкретными дедлайнами и ответственными лицами, во власти это ни у кого не вызвало вопросов.

Первые лица Кабмина и ВР постоянно подчеркивали, что легитимность законодательной и исполнительной власти основана на высоком уровне доверия граждан лично к президенту, членами команды которого они являются в первую очередь.

С тех пор многое изменилось. В слаженной работе монобольшинства все чаще начали случаться сбои, голосов регулярно не хватало, многие законопроекты, даже внесенные президентом, приходилось отправлять на доработку. В Раду вернулись привычные парламентские практики поиска голосов под конкретные важные вопросы и торгов с оппозицией.

Объем задач

На третью сессию, которая закончится в середине июля, перед Радой стоят объемные задания: планируется рассмотреть около полутора тысяч законопроектов. Для сравнения – на второй сессии Рада рассмотрела 463 законопроекта, из которых в целом одобрила 158. Также парламент принял почти три сотни постановлений и других нормативных актов.

"Мы делим свои задачи на две категории: закончить уже начатые реформы и приступить к новым. К примеру, очень важно, в том числе и для наших международных кредиторов, чтобы была закончена земельная реформа. Также планируем все-таки принять новый регламент ВР, закон о банках, медийные законы, Трудовой кодекс и т.д.", – сказал РБК-Украина первый замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

По словам депутата, Рада займется также вопросами народовластия, дерегуляции, азартных игр и налоговой реформы. Парламент даже планирует взяться за утверждение большого государственного герба Украины.

"Мы собираемся в течение сессии принять пакет законопроектов, которые позволят к местным выборам завершить децентрализацию. Мы должны однозначно завершить процесс в этом году, чтобы по всей стране местные выборы проходили по единым правилам, а не так, как сейчас – половина находится в объединенных территориальных общинах, а половина – в районах и городах. Это неправильный подход", – сказал изданию нардеп от СН Александр Качура.

Но главная борьба в ближайшее время, конечно, развернется вокруг законопроекта о рынке земли. Это, наверное, единственная масштабная инициатива Зеленского, которую не поддерживает большинство избирателей.

Обычно же на Банковой выстраивают свою политику, отталкиваясь от данных соцопросов и фокус-групп. Против рынка земли образовался широкий оппозиционный союз с "Батькивщиной", ОПЗЖ и внепарламентскими националистами в главных ролях.

В правительстве рассчитывают на то, что парламент приступит ко второму чтению земельного законопроекта уже на этой неделе, и его рассмотрение не будет особо долгим.

"Сейчас это вообще уже не дело правительства, парламент сам будет определяться, когда и как он займется землей", – сказал РБК-Украина один из представителей монобольшинства. По его прогнозам, рассмотрение этого документа может и не начаться на первой сессионной неделе.

Перед новым годом аграрный комитет закончил рассмотрение четырех с лишним тысяч поправок, отклонив почти все из них. Но 30 января депутаты взялись за обсуждение по второму кругу. Собеседники РБК-Украина связывают это с позицией спикера Дмитрия Разумкова, который хочет провести законопроект через второе чтение с соблюдением всех процедур.

Изначально в "Слуге народа" была идея перед рассмотрением земельного вопроса принять новый регламент работы ВР. Он должен ограничить возможность отдельных депутатов (в первую очередь, естественно, оппозиции) затягивать рассмотрение законопроектов через подачу большого количества поправок. Но зарегистрированным в Раде проектом нового регламента оказались недовольны и многие депутаты монобольшинства, потому его пришлось отозвать.

В любом случае, в руководстве СН говорят, что не намерены ломать парламент через колено и одобрить земельную реформу за одно-два голосования в зале. Там рассчитывают уговорить хотя бы часть оппозиции, к примеру, ОПЗЖ, отозвать свои правки или не настаивать на их рассмотрении в зале, чтобы сэкономить время.

Источники издания рассказали и о запасном варианте – изменить расписание работы парламента, проведя несколько пленарных недель подряд, еще и с продлением допоздна вечерних заседаний. Тогда, работая с утра до ночи каждый день, Рада сможет управиться с тысячами поправок за пару-тройку недель, проваливая поправки одна за одной.

Попутно ставится и другая цель: если рассмотрение пойдет по затяжной полной процедуре, "слуги народа" будут максимально обращать внимание СМИ и избирателей на бессмысленность и неэффективность такого режима работы и готовить общественное мнение к реформе регламента ВР.

Очевидно, проблематичным будет и рассмотрение в сессионном зале двух медийных законов. Под первый из них, "О медиа", поданный группой депутатов от СН, голоса должны найтись. Тогда как второй, о противодействии дезинформации, разработанный Министерством культуры, вызвал почти единодушное негодование журналистского и экспертного сообществ, а также различных групп оппозиции – от "Евросолидарности" до ОПЗЖ.

Вышли из-под контроля

То, что депутаты-новички от "Слуги народа" со временем приобретут субъектность, было неизбежно, признает собеседник издания в окружении Зеленского.

"Сейчас они уже во всем разобрались, помощников завели, которые помогают анализировать законопроекты, требуют, чтобы с ними считались. Так, как было в первые недели, уже точно не будет. Плюс разные лоббисты тоже ищут и находят подход к депутатам", – сказал собеседник.

Один из депутатов монобольшинства в качестве примера приводит историю с принятием законопроекта об анбандлинге "Нафтогаза" в прошлом октябре. Тогда под давлением Кабмина, который не укладывался в поставленные перед ним дедлайны, в первом чтении депутаты поверили правительству "на слово" и проголосовали "за" без особых обсуждений.

"А вот сейчас история с законопроектом об игорном бизнесе показала: без обсуждения, без вникания в суть вопроса уже никто ничего голосовать не будет", – сказал нардеп.

Особенно актуально это для мажоритарщиков. Помимо парламентской работы, они пытаются усиливать позиции на округах, продвигают своих людей на должности в местной власти и пытаются давить на глав обладминистраций.

Кроме того, уже вовсю идет предварительная подготовка к местным выборам, и мажоритарщики активно формируют списки кандидатов в своих округах. Хотя в "Слуге народа" уверяют, что партия на местных выборах будет применять другие подходы и списки будут формироваться открыто и прозрачно.

На Банковой подобным положением дел не особо довольны. Глава ОП Андрей Богдан неоднократно высказывал парламенту недовольство слишком "медленным" рассмотрением вопросов. Аналогичные претензии он выдвигал и правительству.

Но пока у президента вынуждены мириться с такой ситуацией, тем более, что спикер Дмитрий Разумков, как в случае с земельной реформой, часто настаивает на том, чтобы соблюдались регламентные процедуры. При этом в возможность смены главы ВР источники РБК-Украина в парламенте не верят.

Разумков за пять месяцев работы Рады сумел найти общий язык, в том числе и с оппозицией, на него ориентируются и многие "рядовые" депутаты монобольшинства. "Иногда в отношениях со спикером у нас возникают какие-то рабочие сложности, но это абсолютно нормально, об отставке речь вообще не идет", - сказал собеседник с Банковой.

Некоторые проблемы в коммуникациях между разными органами власти все же существуют. Отдельные "слуги народа", которые контактируют лично с Зеленским, время от времени жалуются ему на то, что Кабмин уделяет депутатам недостаточно внимания и не объясняет им суть и важность вносимых в Раду законопроектов.

Хотя в последнее время коммуникация по линии Рада-Кабмин все же начала налаживаться, говорят собеседники издания. Иногда у какого-то депутата есть свои пожелания к законопроектам, он это доносит правительству, но в Кабмине не согласны - и это потом трактуется как "коммуникационные проблемы".

"Если бы можно было взмахнуть волшебной палочкой и поменять нынешних депутатов на более лояльных, в том же количестве, что и сейчас, это бы сделали", – говорит собеседник в президентском окружении.

При этом два источника РБК-Украина подтверждают, что еще прошлой осенью Зеленскому предложили сразу несколько юридических вариантов как можно объявить перевыборы еще до истечения годового запрета на роспуск ВР.

Несмотря на целую серию громких внутренних скандалов, из фракции "Слуги народа" были исключены лишь три депутата. Сейчас она насчитывает 247 человек, к которым можно приплюсовать спикера Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Но как показывают голосования, реально "слуги" могут рассчитывать на 230-235 голосов в зале. И то при условии, что рассматриваемый вопрос не вызывает возражений у какой-то из внутрифракционных групп влияния.

Согласно последним соцопросам, партия "Слуга народа" и сейчас может рассчитывать на монопольное большинство в Раде в случае досрочных выборов. Они в любом случае пройдут уже по новым правилам – следующий состав парламента будет избран по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Хорошо, пусть тогда у нас станет 230 человек во фракции – и запаса голосов уже нет. Мажоритарщиков и депутатских групп тоже нет. Зато есть как минимум три сильные фракции оппозиции, в сумме 220 человек, потому что всего депутатов будет 450, а не 424, как сейчас. Зачем менять шило на мыло, а то и делать себе хуже?" – в разговоре с РБК-Украина размышляет один из лидеров монобольшинства.

Впрочем, разные собеседники в "Слуге народа" признают, что если этот парламент полностью выйдет из-под контроля Банковой и если не будут голосоваться принципиальные для президента вопросы, вроде рынка земли или инициатив по Донбассу, Зеленский все же может решиться на досрочный роспуск парламента. Но в Офисе президента на данный момент ситуацию в Раде катастрофичной не считают, и вариант с роспуском всерьез не рассматривают.