"Терроризировали бизнес": в Днепре задержали криминальных авторитетов и смотрящих

Как сообщается, в результате масштабной спецоперации задержано шесть человек, еще 16 объявлены подозрения. Среди задержанных так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники преступной группы.

По версии правоохранителей, "смотрящие" через доверенных лиц принуждали местных предпринимателей и фермеров платить "дань", организовали ряд заказных преступлений и наладили поставку запрещенных предметов в тюрьмы. Задержанным инкриминируется распространение преступного влияния, организация и участие в криминальных "сходках".

Доказательства преступной деятельности группы собирались правоохранителями в течение восьми месяцев. Было установлено, что организатором банды является "смотрящий" по городу Никополь, с богатым криминальным прошлым.