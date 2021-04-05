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"Терроризировали бизнес": в Днепре задержали криминальных авторитетов и смотрящих

Автор: РБК-Украина

Полиция провела в Днепре спецоперацию по задержанию преступной группы, в которую входили криминальные авторитеты и смотрящие. Злоумышленники "терроризировали" предпринимателей и фермеров, вымогая у них деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в результате масштабной спецоперации задержано шесть человек, еще 16 объявлены подозрения. Среди задержанных так называемые "смотрящие", криминальные "авторитеты" и другие участники преступной группы.

По версии правоохранителей, "смотрящие" через доверенных лиц принуждали местных предпринимателей и фермеров платить "дань", организовали ряд заказных преступлений и наладили поставку запрещенных предметов в тюрьмы. Задержанным инкриминируется распространение преступного влияния, организация и участие в криминальных "сходках".

Доказательства преступной деятельности группы собирались правоохранителями в течение восьми месяцев. Было установлено, что организатором банды является "смотрящий" по городу Никополь, с богатым криминальным прошлым.

Напомним, в конце марта полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию преступной группы, которая на протяжении двух лет терроризировала жителей западной Украины. В ее состав входили профессиональные спортсмены.

Отметим, ранее Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов банды.

РБК-Украина сообщало о преступной группировке, которая перевыпускала SIM-карты для доступа к онлайн-банкингу граждан. Таким образом, злоумышленники обманули людей, предварительно, на 10 млн гривен. Злоумышленники задержаны. Ведется следствие.

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