"Тероризували бізнес": в Дніпрі затримали кримінальних авторитетів і наглядачів

Поліція провела в Дніпрі спецоперацію із затримання злочинної групи, в яку входили кримінальні авторитети і наглядачі. Зловмисники "тероризували" підприємців і фермерів, вимагаючи у них гроші.
Як повідомляється, в результаті масштабної спецоперації затримано шість осіб, ще 16 оголошені підозри. Серед затриманих так звані "наглядачі", кримінальні "авторитети" і інші учасники злочинної групи.
За версією правоохоронців, " наглядачі" через довірених осіб примушували місцевих підприємців і фермерів платити "данину", організували ряд замовних злочинів і налагодили поставку заборонених предметів в в'язниці. Затриманим інкримінується поширення злочинного впливу, організація і участь в кримінальних "сходках".
Докази злочинної діяльності групи збиралися правоохоронцями протягом восьми місяців. Було встановлено, що організатором банди є " наглядач" по місту Нікополь, з багатим кримінальним минулим.
Нагадаємо, в кінці березня поліція провела масштабну спецоперацію по затриманню злочинної групи, яка протягом двох років тероризувала жителів західної України. До її складу входили професійні спортсмени.
Відзначимо, раніше Служба безпеки України в Одесі затримала ще двох учасників банди "Лота Гулі", яка займалася викраденням людей. Раніше були затримані четверо організаторів банди.
РБК-Україна повідомляло про злочинне угруповання, яка перевипускає SIM-карти для доступу до онлайн-банкінгу громадян. Таким чином, зловмисники ошукали людей, попередньо, на 10 млн гривень. Зловмисники затримані. Ведеться слідство.