"Тероризували бізнес": в Дніпрі затримали кримінальних авторитетів і наглядачів

Як повідомляється, в результаті масштабної спецоперації затримано шість осіб, ще 16 оголошені підозри. Серед затриманих так звані "наглядачі", кримінальні "авторитети" і інші учасники злочинної групи.

За версією правоохоронців, " наглядачі" через довірених осіб примушували місцевих підприємців і фермерів платити "данину", організували ряд замовних злочинів і налагодили поставку заборонених предметів в в'язниці. Затриманим інкримінується поширення злочинного впливу, організація і участь в кримінальних "сходках".

Докази злочинної діяльності групи збиралися правоохоронцями протягом восьми місяців. Було встановлено, що організатором банди є " наглядач" по місту Нікополь, з багатим кримінальним минулим.