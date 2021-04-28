В Тернопольской области могут ввести особый режим из-за антитеррористических учений

В Тернопольской области 28 апреля СБУ и Нацполиция будут проводить антитеррористические командно-штабные учения, которые будут проходить в нескольких локациях областного центра и его окрестностях. Жителей региона предупредили о возможном введении "особого режима", который может включать ограничение или запрет движения авто и пешеходов, проверку документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.

Отмечается, что цель мероприятий - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Отработка учебных задач предусматривает привлечение вооруженных правоохранителей.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.", - говорится в сообщении.

Управление СБУ в Тернопольской области и сотрудники полиции призвали жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. "Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан", - заверили в полиции.

Также правоохранители попросили жителей области информировать правоохранителей по номерам телефона доверия СБУ (0352) 52-90-00 и (067) 352-31-00 в следующих случаях: