"Терористи захопили будівлю ОДА": в Рівному пройшли навчання силовиків

У Рівненській обласній державній адміністрації 28 квітня провели антитерористичні навчання. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

Про це повідомив глава ОДА Віталій Коваль .

На протидію терористам виступили бійці Управління СБУ в області, Нацгвардія та поліція. Крім того, були задіяні співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Після сьогоднішнього навчання, впевнений: ми зможемо протидіяти будь-якому ворогу. Наші силовики - кращі з кращих", - написав Коваль.