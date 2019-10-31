Террористы ИГИЛ назначили нового лидера

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) подтвердила смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала его преемника. Об этом сообщает издание ВВС.

Сообщается, что новым лидером ИГИЛ стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

Тело лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади захоронено в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство обороны США обнародовало материалы операции по ликвидации лидера ИГИЛ. Глава подконтрольного Пентагону Центрального командования генерал Кеннет Маккензи, рассказывая подробности, сказал, что штурм проводили с помощью вертолетов.

Перед началом операции военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. Из-за отказа на требование американских военных сложить оружие были убиты четыре женщины и один мужчина.