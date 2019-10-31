Терористи ІДІЛ призначили нового лідера

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ) підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника. Про це повідомляє видання ВВС.

Повідомляється, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.

Тіло лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді поховано в морі. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції по ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

Перед початком операції військові закликали мирно здатися всіх, хто знаходився в будівлі. Через відмову на вимогу американських військових скласти зброю були вбиті чотири жінки і один чоловік.