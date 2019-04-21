Террорист-смертник устроил восьмой взрыв на Шри-Ланке

Восьмой по счету взрыв на Шри-Ланке устроил террорист-смертник. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, жертвами этого взрыва стали три человека, все они - сотрудники полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 185 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Как сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, граждан Украины нет среди погибших на Шри-Ланке.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент нет никаких подробностей инцидента.

Позднее в сети появилось видео момент взрыва на Шри-Ланке ​у церкви Святого Антония в Коломбо. На видео видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство, после чего из здания начинают идти клубы дыма.