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Террор и похищение: мэр Энергодара рассказал о поведении оккупантов в городе

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Пятница 12 августа 2022 12:37
Террор и похищение: мэр Энергодара рассказал о поведении оккупантов в городе Фото: Дмитрий Орлов, мэр Энергодара (facebook.com/DmitroOrlovOfficial)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Активный террор со стороны оккупационной "власти" Энергодара начался примерно на второй месяц. Оккупанты продолжают прибегать к похищению и пыткам горожан.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Они (российские военные, - ред.) похищают людей с проукраинской позицией, тех, кто был участником АТО. Забирают имущество, мобильные устройства, машины, грабят дома, пытают людей - к сожалению, ничего с тех пор не изменилось", - заявил Орлов.

По словам мэра Энергодара, российские военные также удерживают некоторых работников станции в плену в течение нескольких месяцев. Аналогичные случаи происходили и в отношении работников исполнительного комитета.

Орлов вспомнил как 19 марта оккупанты похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

"До сих пор неизвестно, как он и каково его состояние здоровья", - добавил Орлов.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что Орлов рассказал о ситуации в городе. По его словам, российские военные за последние недели стали более агрессивными.

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