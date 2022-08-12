Террор и похищение: мэр Энергодара рассказал о поведении оккупантов в городе
Активный террор со стороны оккупационной "власти" Энергодара начался примерно на второй месяц. Оккупанты продолжают прибегать к похищению и пыткам горожан.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Они (российские военные, - ред.) похищают людей с проукраинской позицией, тех, кто был участником АТО. Забирают имущество, мобильные устройства, машины, грабят дома, пытают людей - к сожалению, ничего с тех пор не изменилось", - заявил Орлов.
По словам мэра Энергодара, российские военные также удерживают некоторых работников станции в плену в течение нескольких месяцев. Аналогичные случаи происходили и в отношении работников исполнительного комитета.
Орлов вспомнил как 19 марта оккупанты похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.
"До сих пор неизвестно, как он и каково его состояние здоровья", - добавил Орлов.
Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что Орлов рассказал о ситуации в городе. По его словам, российские военные за последние недели стали более агрессивными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.