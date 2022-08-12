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Терор та викрадення: мер Енергодара розповів про поведінку окупантів у місті

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П'ятниця 12 серпня 2022 12:37
Терор та викрадення: мер Енергодара розповів про поведінку окупантів у місті Фото: Дмитро Орлов, мер Енергодару (facebook.com/DmitroOrlovOfficial)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Активний терор з боку окупаційної "влади" Енергодару розпочався приблизно на другий місяць. Окупанти продовжують вдаватися до викрадення й катування містян.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Енергодару Дмитро Орлов.

"Вони (російські військові, - ред.) викрадають людей із проукраїнською позицією, тих, хто був учасником АТО. Забирають майно, мобільні пристрої, автівки, грабують будинки, катують людей - на жаль, нічого з тих пір не змінилося", - заявив Орлов.

За словами мера Енергодару, російські військові також утримують деяких працівників станції у полоні протягом декількох місяців. Аналогічні випадки відбувались й щодо працівників виконавчого комітету.

Орлов пригадав як 19 березня окупанти викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка.

"Досі невідомо, як він і який його стан здоров'я", - додав Орлов.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що Орлов розповів про ситуацію в місті. За його словами, російські військові за останні тижні стали більш агресивними.

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