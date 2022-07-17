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Террор достиг апогея: Венедиктова призывает признать Россию государством-террористом

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Воскресенье 17 июля 2022 17:44
Террор достиг апогея: Венедиктова призывает признать Россию государством-террористом Фото: Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия должна быть признана страной-террористом. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, ее террор достиг апогея.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Россия должна быть признана государством-террористом. Уже 8 лет имеем этому ужасные доказательства, а за последние 5 месяцев ее террор достиг апогея - совершено почти 23 тысячи военных преступлений против гражданских, в том числе журналистов мировых СМИ, которые показывали правду о преступных действиях России", - пишет Венедиктова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на вражеский удар по ВУЗам Николаева и рассказал, как остановить страну-террориста.

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