Территорию вокруг арсенала в Ичне очистили от снарядов

Фото: разминирование территории (cn.dsns.gov.ua)

Сейчас спасатели проверяют качество очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов

Территорию в 16-ти километровой зоне вокруг арсенала боеприпасов в Ичне (Черниговской области) очистили от снарядов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Черниговской облгосадминистрации.

Как отмечается, сейчас вокруг арсенала в Ичне завершены работы по очистке от взрывоопасных предметов.

"Очищено 80 участков разминирования, 79 733 га прилегающей к территории арсенала. Изъято 100 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения об обнаружении боеприпасов", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели проверяют качество очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, ранее военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.

Кроме того, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ичне Черниговской области в зоне покрытия работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.