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Територію навколо арсеналу в Ічні очистили від снарядів

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 11:43
Територію навколо арсеналу в Ічні очистили від снарядів
Фото: розмінування території (cn.dsns.gov.ua)

Наразі рятувальники перевіряють якість очищення територій від боєприпасів

Територію в 16-ти кілометровій зоні навколо арсеналу боєприпасів в Ічні (Чернігівській області) очистили від снарядів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Чернігівської облдержадміністрації.

Як зазначається, наразі довколо арсеналу в Ічні завершено роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів.

"Очищено 80 ділянок розмінування, 79 733 га прилеглої до арсеналу території. Вилучено 100 351 вибухонебезпечний предмет, відпрацьовано 308 повідомлень від населення про виявлення боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники перевіряють якість очищення територій від боєприпасів.

Нагадаємо, раніше військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії. 

Крім того, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію

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