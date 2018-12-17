Територію навколо арсеналу в Ічні очистили від снарядів

Фото: розмінування території (cn.dsns.gov.ua)

Наразі рятувальники перевіряють якість очищення територій від боєприпасів

Територію в 16-ти кілометровій зоні навколо арсеналу боєприпасів в Ічні (Чернігівській області) очистили від снарядів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Чернігівської облдержадміністрації.

Як зазначається, наразі довколо арсеналу в Ічні завершено роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів.

"Очищено 80 ділянок розмінування, 79 733 га прилеглої до арсеналу території. Вилучено 100 351 вибухонебезпечний предмет, відпрацьовано 308 повідомлень від населення про виявлення боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники перевіряють якість очищення територій від боєприпасів.

Нагадаємо, раніше військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії.

Крім того, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.