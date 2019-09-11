На территории военных складов в Калиновке прогремели взрывы

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что 11 сентября около 11.30 произошло задымление на территории технического арсенала.

"В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - добавили в министерстве.

Напомним, вечером 26 сентября 2017 года произошли взрывы под Винницей на военных складах. Сообщалось, что на складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли более 3,3 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании в Калиновке Винницкой области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 9 ноября 2017 года военная прокуратура Центрального региона Украины назвала причины взрывов на складах боеприпасов в Калиновке. В частности, был составлен протокол в отношении начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка майора Б. за халатное отношение к военной службе.

27 сентября 2018 года бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал, что из-за пожара на артскладах в Калиновке к ответственности привлекут десятки должностных лиц. Он подчеркнул, что Минобороны и Генштаб ВСУ должны принять меры для передислокации боезарядов в безопасное место.