На території військових складів у Калинівці прогриміли вибухи

На складах Міністерства оборони України у Калинівці Вінницької області сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міноборони.

Повідомляється, що 11 вересня близько 11.30 сталося задимлення на території технічного арсеналу.

"У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на певну ділянку раніше, для подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

До місця події прибула оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

На території арсеналу працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Триває локалізація місця займання.

За попередньою інформацією задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави.

"Загроз для військовослужбовців і цивільного населення, а також постраждалих немає. Ситуація контролюється", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, увечері 26 вересня 2017 року сталися вибухи під Вінницею на військових складах. Повідомлялося, що на складах зберігалося 188 тис. тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них - ракети для систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Рятувальники вилучили понад 3,3 тис. вибухонебезпечних предметів при розмінуванні в Калинівці Вінницької області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 листопада 2017 року військова прокуратура Центрального регіону України назвала причини вибухів на складах боєприпасів у Калинівці. Зокрема, було складено протокол стосовно начальника режимної служби Вінницького зонального відділу Військової служби правопорядку майора Б. за недбале ставлення до військової служби.

27 вересня 2018 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко анонсував, що через пожежу на артскладах в Калинівці до відповідальності притягнуть десятки посадових осіб. Він підкреслив, що Міноборони і Генштаб ЗСУ мають вжити заходів для передислокації боєзарядів в безпечне місце.