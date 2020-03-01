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На территории штата Вашингтон ввели режим ЧС из-за коронавируса

Новости » Общество     01.03.2020 - 05:37
На территории штата Вашингтон ввели режим ЧС из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Режим ЧС позволяет руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные ресурсы

На территории американского штата Вашингтон ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт губернатора Джея Инсли .

По его словам, режим ЧС позволит "получить ресурсы, в которых нуждаются власти".

Губернатор также заявил, что жители штата "могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения".

Режим ЧС позволяет руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США. Вашингтон стал первым из американских штатов, где власти предприняли данную меру из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев".

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