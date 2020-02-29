ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Общество     29.02.2020 - 20:35
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса

В США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Best со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон.

При этом другие подробности в настоящее время не приводятся.

Добавим, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев". Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом. Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого "неподходящее время".

Отметим, что Конгресс Соединенных Штатов рассматривает возможность выделить от шести до восьми млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса Covid-19. Демократы и республиканцы в Конгрессе США заинтересованы достичь окончательной договоренности в начале следующей недели, чтобы успеть провести все голосования до весенних каникул.

В Сингапуре возросло количество инфицированных коронавирусом В Иране подожгли больницу, куда должны были привезти больных коронавирусом
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь