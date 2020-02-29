В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса

В США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают ABC News и The Daily Best со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон.

При этом другие подробности в настоящее время не приводятся.

Добавим, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте борьбы с коронавирусом приоритетом номер один является "здоровье и безопасность американцев". Трамп добавил, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом. Он отметил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого "неподходящее время".

Отметим, что Конгресс Соединенных Штатов рассматривает возможность выделить от шести до восьми млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса Covid-19. Демократы и республиканцы в Конгрессе США заинтересованы достичь окончательной договоренности в начале следующей недели, чтобы успеть провести все голосования до весенних каникул.