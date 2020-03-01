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На території штату Вашингтон ввели режим НС через коронавіруса

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 05:37
На території штату Вашингтон ввели режим НС через коронавіруса
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Режим НС дозволяє керівництву штату запитувати у федеральних властей додаткові ресурси

На території американського штату Вашингтон ввели режим надзвичайної ситуації через загрози поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт губернатора Джея Інслі .

За його словами, режим НС дозволить "отримати ресурси, яких потребує влада".

Губернатор також заявив, що жителі штату "можуть бути впевнені, що ми серйозно ставимося до цієї загрози і працюємо у співпраці з нашими партнерами в галузі охорони здоров'я".

Режим НС дозволяє керівництву штату запитувати у федеральних властей додаткові кошти і ресурси, а також залучати до виконання різних завдань Національну гвардію США. Вашингтон став першим з американських штатів, де влада зробили дану міру через коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що в США у суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавирусной інфекції COVID-19.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпеку американців".

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