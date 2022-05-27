UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На территории школы в Мариуполе подорвался ребенок

Фото: в Мариуполе на территории школы подорвался ребенок (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик. В результате инцидента он погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе на ул. Днестровской в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик", - отметил он.

Он призвал мариупольцев постоянно напоминать детям не трогать незнакомые предметы, особенно похожие на снаряды, ракеты и другое оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе отменили летние каникулы. Они хотят до осени полностью русифицировать образовательный процесс.

Кроме того, российские оккупанты разместили несколько больших экранов в городе, с которых пропаганда говорит об "улучшении жизни".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины