На территории школы в Мариуполе подорвался ребенок

В оккупированном Мариуполе на территории школы подорвался 12-летний мальчик. В результате инцидента он погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе на ул. Днестровской в результате детонации неразорвавшегося российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик", - отметил он.
Он призвал мариупольцев постоянно напоминать детям не трогать незнакомые предметы, особенно похожие на снаряды, ракеты и другое оружие.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе отменили летние каникулы. Они хотят до осени полностью русифицировать образовательный процесс.
Кроме того, российские оккупанты разместили несколько больших экранов в городе, с которых пропаганда говорит об "улучшении жизни".
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