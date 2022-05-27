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На території школи в Маріуполі підірвалася дитина

Фото: у Маріуполі на території школи підірвалася дитина (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик. В результаті інциденту він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора в Маріуполі на території школи № 30 в Кальміуському районі на вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряда "Град", що не розірвався, загинув 12-річний хлопчик", - зазначив він.

Він закликав маріупольців постійно нагадувати дітям не чіпати незнайомі предмети, особливо схожі на снаряди, ракети та іншу зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі скасували літні канікули. Вони хочуть до осені повністю русифікувати освітній процес.

Крім того, російські окупанти розмістили кілька великих екранів у місті, з яких пропаганда говорить про "поліпшення життя".

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МаріупольВійна Росії проти України