На території школи в Маріуполі підірвалася дитина

В окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик. В результаті інциденту він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора в Маріуполі на території школи № 30 в Кальміуському районі на вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряда "Град", що не розірвався, загинув 12-річний хлопчик", - зазначив він.

Він закликав маріупольців постійно нагадувати дітям не чіпати незнайомі предмети, особливо схожі на снаряди, ракети та іншу зброю.