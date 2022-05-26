Пропаганда на марше. В Мариуполе с больших экранов говорят об "улучшении жизни"
Оккупанты в Мариуполе установили 12 больших экранов. На них без остановки транслируется российская пропаганда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
По его словам, оккупационные власти приступили "к улучшению жизни" не столько в реальности, сколько в убеждении
"Вчера оккупанты запстили три мобильных пропагандаавто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей - пунктам выдачи гуманитарки, пунктам оформления различных бумаг и мест доступа к воде", - отметил Андрющенко.
Он добавил, что на экранах постоянно крутят пропагандистские видео якобы об улучшении жизни.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Мариуполе отменили каникулы, чтобы до осени успеть русифицировать школы.
Также стало известно, что российская пропаганда уже добралась и до шоколада.
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