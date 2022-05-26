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Оккупанты в Мариуполе отменили каникулы. Хотят русифицировать школы

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Мариуполь, Четверг 26 мая 2022 08:50
Оккупанты в Мариуполе отменили каникулы. Хотят русифицировать школы Фото: последствия обстрелов Мариуполя (t me polkazov)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты в Мариуполе отменили летние каникулы в школах. Те, которые удастся снова открыть, будут работать по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты объявили о продлении учебного года до 1 сентября. То есть без каникул. Основная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут вбивать в голову преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - отметил он.

По его словам, планируется открыть девять школ, но пока удалось убедить всего 53 учителя.

"По 6 учителей на школу - яркая иллюстрация российского образования в Мариуполе при оккупации. Лють. Просто лють", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что во время боев за Мариуполь погибли не менее 22 тысяч мирных жителей.

Также стало известно, что оккупанты разминировали мариупольский порт и уже хотят вывезти оттуда зерно и продукцию "Метинвеста".

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