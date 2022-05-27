На території школи в Маріуполі підірвалася дитина
В окупованому Маріуполі на території школи підірвався 12-річний хлопчик. В результаті інциденту він загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вчора в Маріуполі на території школи № 30 в Кальміуському районі на вул. Дністровській в результаті детонації російського снаряда "Град", що не розірвався, загинув 12-річний хлопчик", - зазначив він.
Він закликав маріупольців постійно нагадувати дітям не чіпати незнайомі предмети, особливо схожі на снаряди, ракети та іншу зброю.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі скасували літні канікули. Вони хочуть до осені повністю русифікувати освітній процес.
Крім того, російські окупанти розмістили кілька великих екранів у місті, з яких пропаганда говорить про "поліпшення життя".
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