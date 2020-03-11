На территории Лукьяновского СИЗО обнаружили гранату

В среду, 11 марта, на внутренней территории "Киевского следственного изолятора" (Лукьяновское СИЗО) обнаружили боевые гранаты и запалы к ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что на данный момент выясняют обстоятельств попадания на территорию СИЗО обнаруженных предметов и их обезвреживание.

"Администрацией СИЗО было немедленно приняты меры для сохранения жизни и здоровья работников и заключенных, находившихся вблизи места происшествия, и сообщено об опасных находках специалистов взрывотехнической службы", - сообщили в прокуратуре.

По данному факты начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее РБК-Украина писало, что на территории международного аэропорта "Днепропетровск" нашли устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны. В радиусе 150 метров была проведена эвакуация персонала.

Также сообщалось, что в ночь на 11 марта в Одессе произошел взрыв во дворе жилого дома. Предварительно, произошел взрыв гранаты РГД-5.