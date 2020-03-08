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В Днепре изъяли боеприпасы с территории аэропорта

Новости » Происшествия     08.03.2020 - 15:06
В Днепре изъяли боеприпасы с территории аэропорта
Фото: изъятые боеприпасы (dp.dsns.gov.ua)

Аэропорт работает в штатном режиме

В воскресенье, 8 марта, спасатели завершили операцию по изъятию боеприпасов, найденных на территории международного аэропорта "Днепропетровск". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным службы, около 11 часов дня взрывотехники завершили изъятие устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны с территории аэропорта. В радиусе 150 метров была проведена эвакуация персонала.

Отмечается, что в ходе пиротехнических работ были найдены и изъяты 5 единиц устаревших бомб ЅС-10. Взрывотехники вывезли боеприпасы с территории аэропорта для дальнейшего их уничтожения.

В настоящее время международный аэропорт "Днепропетровск" открыт на взлет и посадку.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта в Днепре на территории аэропорта обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. На территории заправочной станции были обнаружены 2 артиллерийских снаряда калибра 88 мм. Спасатели не смогли вчера изъять боеприпасы из-за возможного нахождения в земли других снарядов. Работы по изъятию были продолжены 8 марта.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области на территории жилого сектора обнаружили более 60 устаревших боеприпасов времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы обнаружили в 30 метрах от жилых домов.

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Новости Украины боеприпасыаэропортФК Днепр
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