На территории "ЛНР" погибли двое заключенных

Люди погибли при выполнении работ на территории колонии

Вчера, 2 июля, на территории так называемой "ЛНР" при выполнении работ в колонии №19 города Красный Луч погибли двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"Вчера днём, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибло двое заключённых. Сейчас работаю над получением, более точной информации", - написал он.

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН осуществить визит в данную колонию и задокументировать происшествие.

Вчера днём, в колонии #19 (г.Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При... Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, боевики так называемой "ЛНР" приняли "закон", который разрешает во время военного положения задерживать на 60 суток возможных преступников.