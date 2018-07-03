На территории "ЛНР" погибли двое заключенных

Люди погибли при выполнении работ на территории колонии
Вчера, 2 июля, на территории так называемой "ЛНР" при выполнении работ в колонии №19 города Красный Луч погибли двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.
"Вчера днём, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибло двое заключённых. Сейчас работаю над получением, более точной информации", - написал он.
Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН осуществить визит в данную колонию и задокументировать происшествие.
Вчера днём, в колонии #19 (г.Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При...Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.
Напомним, боевики так называемой "ЛНР" приняли "закон", который разрешает во время военного положения задерживать на 60 суток возможных преступников.