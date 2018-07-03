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На территории "ЛНР" погибли двое заключенных

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 10:52
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Люди погибли при выполнении работ на территории колонии

Вчера, 2 июля, на территории так называемой "ЛНР" при выполнении работ в колонии №19 города Красный Луч погибли двое заключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"Вчера днём, в колонии №19 (г. Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При выполнении работ, погибло двое заключённых. Сейчас работаю над получением, более точной информации", - написал он.

Лисянский призвал мониторинговую миссию ООН осуществить визит в данную колонию и задокументировать происшествие.

 

Вчера днём, в колонии #19 (г.Красный Луч, неподконтрольная территория), произошёл групповой смертельный случай. При...

Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, боевики так называемой "ЛНР" приняли "закон", который разрешает во время военного положения задерживать на 60 суток возможных преступников.

В суд направлено обвинительные акты в отношении пяти судей "ЛНР" Осужденному за теракт против волонтера Галущенка участнику "ЛНР" присудили еще 15 лет
Теги публикации: ЛНР, заключенные, гибель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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