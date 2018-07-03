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Інтерв'ю

На території "ЛНР" загинули двоє ув'язнених

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 10:52
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Люди загинули при виконанні робіт на території колонії

Вчора, 2 липня, на території так званої "ЛНР" при виконанні робіт в колонії №19 міста Красний Луч загинули двоє ув'язнених. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"Вчора вдень, в колонії №19 (р. Красний Луч, підконтрольна територія), смертельний випадок стався груповий. При виконанні робіт, загинуло двоє ув'язнених. Зараз працюю над отриманням більш точної інформації", - написав він.

Лисянський закликав моніторингову місію ООН здійснити візит в цю колонію і задокументувати пригода.

 

Вчора вдень, в колонії #19 (р. Красний Луч, підконтрольна територія), стався груповий смертельний випадок. При...

Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, бойовики так званої "ЛНР" ухвалили "закон", який дозволяє під час воєнного стану затримувати на 60 діб можливих злочинців.

До суду скеровано обвинувальні акти стосовно п'яти суддів "ЛНР" Засудженому за теракт проти волонтера Галущенка учаснику "ЛНР" присудили ще 15 років
Теги публікації: ЛНР, заключенные, гибель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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