На території "ЛНР" загинули двоє ув'язнених

Люди загинули при виконанні робіт на території колонії

Вчора, 2 липня, на території так званої "ЛНР" при виконанні робіт в колонії №19 міста Красний Луч загинули двоє ув'язнених. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"Вчора вдень, в колонії №19 (р. Красний Луч, підконтрольна територія), смертельний випадок стався груповий. При виконанні робіт, загинуло двоє ув'язнених. Зараз працюю над отриманням більш точної інформації", - написав він.

Лисянський закликав моніторингову місію ООН здійснити візит в цю колонію і задокументувати пригода.

Вчора вдень, в колонії #19 (р. Красний Луч, підконтрольна територія), стався груповий смертельний випадок. При... Опубліковано Павлом Лисянским Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, бойовики так званої "ЛНР" ухвалили "закон", який дозволяє під час воєнного стану затримувати на 60 діб можливих злочинців.