Территориальная целостность Украины отвечает глобальным интересам, - Белый дом

Кроме того, Псаки сообщила, что согласна с призывом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающимся предстоящего контакта между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне.

Песков ранее призвал "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от запланированных на вторник переговоров президента России Владимира Путина и Байдена.

"Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, интересам глобального сообщества. А нашим американским интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану", - подчеркнула Псаки.

Она не пояснила, сколько времени глава администрации США планирует посвятить в ходе предстоящего видеозвонка российскому лидеру Украине, а сколько - развитию договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.

"Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат определенное внимание двух лидеров", - заявила по этому поводу Псаки.

По ее словам, более подробно на эту тему Белый дом может высказаться по завершении беседы Путина и Байдена.