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Байден готовит комплекс инициатив против России на случай вторжения в Украину

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Пятница 03 декабря 2021 18:31
Байден готовит комплекс инициатив против России на случай вторжения в Украину Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России. В частности, на случай вторжение российскиъ войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Джо Байден.

Напомним, США планируют ввести санкции против РФ в случае прямой агрессии против Украины с ее стороны. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, речь идет именно об экономических мерах, от которых Соединенные Штаты в прошлом отказывались.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
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