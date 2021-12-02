Лавров о возможных санкциях США, которых "раньше не было": все бывает в первый раз

Российская Федерация отреагировала на угрозы санкциями со стороны США, которые ранее они планировали не вводить. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова "все бывает впервые".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как отметил глава МИД России, Кремль сразу отреагирует, если США введут "адские санкции" из-за Украины. По его словам, США якобы и раньше угрожали ограничениями, которые они "планировали бы не вводить". "Наши западные коллеги просто совершенно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - заявил Лавров.