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Лавров о возможных санкциях США, которых "раньше не было": все бывает в первый раз

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 18:45
Лавров о возможных санкциях США, которых "раньше не было": все бывает в первый раз Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация отреагировала на угрозы санкциями со стороны США, которые ранее они планировали не вводить. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова "все бывает впервые".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как отметил глава МИД России, Кремль сразу отреагирует, если США введут "адские санкции" из-за Украины.

По его словам, США якобы и раньше угрожали ограничениями, которые они "планировали бы не вводить".

"Наши западные коллеги просто совершенно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способность креативно искать баланс интересов", - заявил Лавров.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что США планируют ввести санкции против Российской Федерации в случае прямой агрессии против Украины с ее стороны. По словам государственного секретаря Энтони Блинкена, речь идет именно об экономических мерах, от которых Штаты в прошлом отказывались.

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МИД Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Лавров
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