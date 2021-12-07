Территориальная целостность Украины отвечает глобальным интересам, - Белый дом
Территориальная целостность Украины отвечает глобальным интересам. Интересам США отвечает обеспечение стабильности во всей Европе.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Кроме того, Псаки сообщила, что согласна с призывом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, касающимся предстоящего контакта между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне.
Песков ранее призвал "не предаваться экзальтированным, эмоциональным" ожиданиям от запланированных на вторник переговоров президента России Владимира Путина и Байдена.
"Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, интересам глобального сообщества. А нашим американским интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе. Но в дальнейшие определения я углубляться не стану", - подчеркнула Псаки.
Она не пояснила, сколько времени глава администрации США планирует посвятить в ходе предстоящего видеозвонка российскому лидеру Украине, а сколько - развитию договоренностей, достигнутых на июньском саммите в Женеве.
"Мы, безусловно, ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения. Но есть и другие темы, которые, как мы ожидаем, получат определенное внимание двух лидеров", - заявила по этому поводу Псаки.
По ее словам, более подробно на эту тему Белый дом может высказаться по завершении беседы Путина и Байдена.
Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о подготовке комплекса мер против России в случае ее вторжения в Украину.
Отметим, в начале декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подготовке США "адских санкций" против Москвы из-за Украины.