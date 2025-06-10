"Терпеть этого не буду". Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе
В США заявили о мгновенном ответе, если протестующие в Лос-Анджелесе будут проявлять неуважение к Нацгвардии. Не исключается и силовой метод воздействия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.
Так, президент США Дональд Трамп пообещал применить строгие меры против демонстрантов в случае, если они проявляют неуважение к Национальной гвардии США.
Неуважение к Национальной гвардии
По словам Дональда Трампа, протестующие в Лос-Анджелесе якобы регулярно плюют в лицо национальным гвардейцам и правоохранителям, которые пытаются обеспечить порядок на улицах города.
Президент заявил, что военным приходится терпеть такое пренебрежение, но он не собирается мириться с этим:
"Этим патриотам говорят, что они должны это терпеть, потому что такова жизнь. Но не в администрации Трампа", - написал он в Truth Social.
Ультиматум от Трампа
"Если они будут плевать, мы будем бить. И я обещаю, что им достанется больше, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!" - подчеркнул Трамп.
Таким образом, Дональд Трамп намекнул на возможное применение силы и пообещал, что администрация даст протестующим "жесткий ответ".
Обвинения в адрес губернатора Калифорнии
В своем заявлении Дональд Трамп также напрямую обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что сейчас происходит на улицах Лос-Анджелеса.
По словам президента, именно политика Ньюсома привела к "катастрофическим беспорядкам".
"Это заявление президента США относительно катастрофических беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных Гэвином Ньюсомом", - написал Трамп.
Этим Трамп намекнул, что губернатор не контролирует ситуацию, а его действия (или бездействие) только обостряют конфликт.
Что известно о протестах в Лос-Анжелесе
Протесты мигрантов против рейдов ICE начались 6 июня и впоследствии перешли в столкновения с правоохранителями в центральных районах, таких как Compton и Paramount.
Из-за массовых акций протестов президент Трамп применил право федеральной власти и направил в Лос-Анжелес 2000 солдат Нацгвардии и 700 морских пехотинцев без согласования с губернатором Ньюсомом.
За несколько дней со столкновениями арестовано более 190 человек, ранены журналисты (британский фотограф и австралийский репортер) резиновыми пулями и слезоточивым газом.
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