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"Терпеть этого не буду". Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе

США, Вторник 10 июня 2025 01:52
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"Терпеть этого не буду". Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В США заявили о мгновенном ответе, если протестующие в Лос-Анджелесе будут проявлять неуважение к Нацгвардии. Не исключается и силовой метод воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.

Так, президент США Дональд Трамп пообещал применить строгие меры против демонстрантов в случае, если они проявляют неуважение к Национальной гвардии США.

Неуважение к Национальной гвардии

По словам Дональда Трампа, протестующие в Лос-Анджелесе якобы регулярно плюют в лицо национальным гвардейцам и правоохранителям, которые пытаются обеспечить порядок на улицах города.

Президент заявил, что военным приходится терпеть такое пренебрежение, но он не собирается мириться с этим:

"Этим патриотам говорят, что они должны это терпеть, потому что такова жизнь. Но не в администрации Трампа", - написал он в Truth Social.

Ультиматум от Трампа

"Если они будут плевать, мы будем бить. И я обещаю, что им достанется больше, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!" - подчеркнул Трамп.

Таким образом, Дональд Трамп намекнул на возможное применение силы и пообещал, что администрация даст протестующим "жесткий ответ".

Обвинения в адрес губернатора Калифорнии

В своем заявлении Дональд Трамп также напрямую обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что сейчас происходит на улицах Лос-Анджелеса.

По словам президента, именно политика Ньюсома привела к "катастрофическим беспорядкам".

"Это заявление президента США относительно катастрофических беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных Гэвином Ньюсомом", - написал Трамп.

Этим Трамп намекнул, что губернатор не контролирует ситуацию, а его действия (или бездействие) только обостряют конфликт.

Что известно о протестах в Лос-Анжелесе

Протесты мигрантов против рейдов ICE начались 6 июня и впоследствии перешли в столкновения с правоохранителями в центральных районах, таких как Compton и Paramount.

Из-за массовых акций протестов президент Трамп применил право федеральной власти и направил в Лос-Анжелес 2000 солдат Нацгвардии и 700 морских пехотинцев без согласования с губернатором Ньюсомом.

За несколько дней со столкновениями арестовано более 190 человек, ранены журналисты (британский фотограф и австралийский репортер) резиновыми пулями и слезоточивым газом.

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