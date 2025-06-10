"Терпеть этого не буду". Трамп пригрозил протестующим в Лос-Анджелесе

В США заявили о мгновенном ответе, если протестующие в Лос-Анджелесе будут проявлять неуважение к Нацгвардии. Не исключается и силовой метод воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента США Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social .

Так, президент США Дональд Трамп пообещал применить строгие меры против демонстрантов в случае, если они проявляют неуважение к Национальной гвардии США.

Неуважение к Национальной гвардии

По словам Дональда Трампа, протестующие в Лос-Анджелесе якобы регулярно плюют в лицо национальным гвардейцам и правоохранителям, которые пытаются обеспечить порядок на улицах города.

Президент заявил, что военным приходится терпеть такое пренебрежение, но он не собирается мириться с этим:

"Этим патриотам говорят, что они должны это терпеть, потому что такова жизнь. Но не в администрации Трампа", - написал он в Truth Social.

Ультиматум от Трампа

"Если они будут плевать, мы будем бить. И я обещаю, что им достанется больше, чем когда-либо прежде. Такое неуважение недопустимо!" - подчеркнул Трамп.

Таким образом, Дональд Трамп намекнул на возможное применение силы и пообещал, что администрация даст протестующим "жесткий ответ".

Обвинения в адрес губернатора Калифорнии

В своем заявлении Дональд Трамп также напрямую обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что сейчас происходит на улицах Лос-Анджелеса.

По словам президента, именно политика Ньюсома привела к "катастрофическим беспорядкам".

"Это заявление президента США относительно катастрофических беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных Гэвином Ньюсомом", - написал Трамп.

Этим Трамп намекнул, что губернатор не контролирует ситуацию, а его действия (или бездействие) только обостряют конфликт.