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"Терору та насильству не повинно бути місця": посол України в США про замах на Трампа

Неділя 14 липня 2024 07:40
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"Терору та насильству не повинно бути місця": посол України в США про замах на Трампа Фото: посол України у США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Посол України в США Оксана Маркарова засудила напад на 45-го президента США Дональда Трампа на мітингу в Пенсільванії та закликала всіх винних притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

Вона зазначила, що Україна вражена, дізнавшись про жахливий напад на Трампа у Батлері.

"Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу та молитви всім сім'ям безневинно постраждалих", - написала Маркарова.

Вона додала, що терору та насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Що відомо

У штаті Пенсільванія, 14 липня, під час мітингу на кандидата в президенти Америки Дональда Трампа було скоєно замах.

Після пострілів він торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі було помітно трохи крові. Секретна служба США вивела політика зі сцени, після чого його евакуювали до медустанови.

Потім у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха. Водночас, як зазначали його представники, політик "у порядку" та його життю нічого не загрожує.

За інформацією американських ЗМІ, стрілець, який вистрілив у Трампа, ймовірно, був на даху за межами місця проведення мітингу. Як повідомляється, його вбили співробітники Секретної служби.

Щонайменше, на мітингу загинув один прихильник Трампа, ще двоє в критичному стані.

Президент США Джо Байден заявив, що в Америці немає місця такому насильству, і закликав усю країну засудити цей акт. Водночас він зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

Байден зазначив, що радий чути, що з Трампом усе гаразд. Після цього в Білому домі повідомили, що президент США провів розмову з Дональдом Трампом, проте деталі розмови не повідомляються.

Як повідомляють ЗМІ, розслідування про замах на Трампа очолить ФБР. На місці мітингу правоохоронці виявили гвинтівку типу AR.

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