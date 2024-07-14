"Терору та насильству не повинно бути місця": посол України в США про замах на Трампа

Посол України в США Оксана Маркарова засудила напад на 45-го президента США Дональда Трампа на мітингу в Пенсільванії та закликала всіх винних притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

Вона додала, що терору та насильству не повинно бути місця. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Наші молитви та побажання якнайшвидшого одужання Дональду Трампу та молитви всім сім'ям безневинно постраждалих", - написала Маркарова.

Вона зазначила, що Україна вражена, дізнавшись про жахливий напад на Трампа у Батлері.

Що відомо

У штаті Пенсільванія, 14 липня, під час мітингу на кандидата в президенти Америки Дональда Трампа було скоєно замах.

Після пострілів він торкнувся свого вуха, а потім сів на землю. На його обличчі було помітно трохи крові. Секретна служба США вивела політика зі сцени, після чого його евакуювали до медустанови.

Потім у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп заявив, що поранений у верхню частину правого вуха. Водночас, як зазначали його представники, політик "у порядку" та його життю нічого не загрожує.

За інформацією американських ЗМІ, стрілець, який вистрілив у Трампа, ймовірно, був на даху за межами місця проведення мітингу. Як повідомляється, його вбили співробітники Секретної служби.

Щонайменше, на мітингу загинув один прихильник Трампа, ще двоє в критичному стані.

Президент США Джо Байден заявив, що в Америці немає місця такому насильству, і закликав усю країну засудити цей акт. Водночас він зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом.

Байден зазначив, що радий чути, що з Трампом усе гаразд. Після цього в Білому домі повідомили, що президент США провів розмову з Дональдом Трампом, проте деталі розмови не повідомляються.

Як повідомляють ЗМІ, розслідування про замах на Трампа очолить ФБР. На місці мітингу правоохоронці виявили гвинтівку типу AR.

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